Alitalia | dopo firma decreto il nuovo decollo | per presidente 70 mila euro lordi l' anno Adnkronos

(Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott. () - L'targata 'Italia Trasporto Aereo' con alla guida Francesco Caio, come, e Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato, avrà un capitale sociale di 20 milioni di(che potrà essere "aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti") e un consiglio di amministrazione di nove membri che rester"in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022" ma che sar"rieleggibili". La società ha una durata fino al 31 dicembre 2100 "salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria". E' quanto si legge nelche è statoto ...

LaStampa : C’è stato un ultimo slittamento di 24 ore, ma alla fine (dopo settimane di annunci e di rinvii) il decreto su Alita… - DQuaggiotto : RT @Giovanni_CM_: Ma lei ha mai provato le altre compagnie aeree? Si rende conto della differenza abissale tra i lavoratori ultraprotetti e… - convivioblog : Breve riepilogo della vicenda #Alitalia, dopo #Cempella il disastro - benedettagst : Ci siamo riempiti la bocca con il risparmio derivante dal taglio dei parlamentari e oggi sventoliamo il tricolore p… - gabriele_fronze : @CarloCalenda Mi sa che lufthansa è andata, non credo si accollerebbero più alitalia dopo la crisi che hanno vissut… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia dopo

Si chiamerà Alitalia Ita (Italia trasporto aereo spa) la nuova compagnia, che nasce con il decreto firmato ieri. Un nuovo nome per Alitalia, ...Leggete... Il nostro compagno Bruno Villa, di anni 71, è deceduto nelle scorse settimane a causa dell’amianto. Dopo aver lavorato come operaio per decenni in una fabbrica a contatto con l’amianto, da ...