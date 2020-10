Alessia Messina | Mario Balotelli Mi ha Illusa!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 10 ottobre 2020)parla dopo la fine della relazione cone adesso vuole lasciarsi tutto alle spalle. Ecco che cosa ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a proposito del suo ex fidanzato.delusa da: che cosa è successo tra di loroè nota al pubblico per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma tv di Maria De Filippi. Certo è che è conosciuta pure per il suo rapporto con. Tutti pensavano che i due fossero impegnati in una relazione importante eppure è stato proprio il calciatore a smentire la cosa affermando di essere ...