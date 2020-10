Aifa, pillola del giorno dopo senza prescrizione anche per minorenni (Di sabato 10 ottobre 2020) Federico Garau Farà certamente discutere la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco: "Strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze" Una notizia che farà certamente discutere, animando un più che giusto dibattito sul tema, data l'inverosimile proposta di permettere anche alle minorenni di poter accedere alla famosa "pillola del giorno dopo" senza alcuna prescrizione medica. La decisione arriva direttamente dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), tramite la Determina n°998 dell'8 ottobre. Una scelta, questa, che permetterà anche alle adolescenti di poter usufruire liberamente e senza vincoli dell'"Ulipristal ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Federico Garau Farà certamente discutere la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco: "Strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze" Una notizia che farà certamente discutere, animando un più che giusto dibattito sul tema, data l'inverosimile proposta di permetterealledi poter accedere alla famosa "delalcunamedica. La decisione arriva direttamente dall'Agenzia italiana del farmaco (), tramite la Determina n°998 dell'8 ottobre. Una scelta, questa, che permetteràalle adolescenti di poter usufruire liberamente evincoli dell'"Ulipristal ...

