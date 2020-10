Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, rapporti intimi? Lui svela che ci sono andati vicino, lei nega (Di sabato 10 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno avuto rapporti intimi? La risposta di lui spiazza, lei però nega Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono tra i personaggi più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel corso della settima puntata abbiamo scoperto che in realtà non sono mai stati fidanzati in passato, hanno solo finto per attirare l’attenzione del gossip. Ieri 9 ottobre è andata in onda l’ottava puntata del reality. Il conduttore ha definito la loro storia una soap opera che però sta appassionando milioni di italiani. Nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 10 ottobre 2020)Delhanno avuto? La risposta di lui spiazza, lei peròDeltra i personaggi più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel corso della settima puntata abbiamo scoperto che in realtà nonmai stati fidanzati in passato, hanno solo finto per attirare l’attenzione del gossip. Ieri 9 ottobre è andata in onda l’ottava puntata del reality. Il conduttore ha definito la loro storia una soap opera che però sta appassionando milioni di italiani. Nella ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - martibored : RT @casiftangeles: Perché Adua e Dayane si escludono? Perché quando stanno male ci sono sempre l’una per l’altra mentre tutti gli altri sta… - RossellaMaienza : Myriam uscirà e vi spiego il perché : Adua ,Max e Patrizia sono i protetti del GF.Tommy,Enock e Stefania quelli ama… - silentloudly : RT @3107_nina: Mi dispiace per Tommy Miryam e Stefania che hanno capito alla perfezione come far funzionare il grande Fratello ma verranno… - franzisksksksk : RT @Iperborea_: La sigla partita a caso mentre Massimiliano difendeva Adua da Tommaso, forse perché il dio del trash voleva sottolineare la… -