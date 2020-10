Accordo per il cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh subito violato (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo oltre 10 giorni di scontri, i più accesi da 30 anni a questa parte Armenia e Azerbaigian hanno raggiunto un Accordo per il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh a partire da mezzogiorno di oggi. ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo oltre 10 giorni di scontri, i più accesi da 30 anni a questa parte Armenia e Azerbaigian hanno raggiunto unper ililnela partire da mezzogiorno di oggi. ...

agorarai : 'In questo paese c'è un lieve problema democratico. Il fatto che si continui a governare per #Dpcm non va bene. Tut… - AzzolinaLucia : Saluto le ragazze e i ragazzi del #FridaysForFuture. Sono d’accordo con la vostra proposta di usare i soldi del Rec… - Agenzia_Ansa : Borsa Italiana ceduta ad #Euronext per 4,325 miliardi. Accordo con il London Stock Exchange, Piazza Affari passa al… - boni39963230 : @RobChinchero Io sono d'accordo con lei per quanto riguarda la particolarità del periodo, pensavo però di gestire i… - Clement42951568 : RT @stefanomacone: @FabrizioDeBelli @GiancarloDeRisi Scusi ma su questo non sono d accordo. La difesa deve essere proporzionale all offesa.… -