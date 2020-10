Abolizione del celibato e sacerdozio femminile: le riforme che cambieranno la chiesa (Di sabato 10 ottobre 2020) Finora il Vaticano ha mantenuto un atteggiamento silente, davanti a questa ondata quasi rivoluzionaria ma qualcosa sta cambiando. La Germania sta combattendo una guerra che potrebbe cambiare la chiesa per sempre oppure provocarne uno scisma. Finora il Vaticano non si è esposto davanti a questa ondata quasi rivoluzionaria, eccezion fatta per una lettera papale inviata l’anno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Finora il Vaticano ha mantenuto un atteggiamento silente, davanti a questa ondata quasi rivoluzionaria ma qualcosa sta cambiando. La Germania sta combattendo una guerra che potrebbe cambiare laper sempre oppure provocarne uno scisma. Finora il Vaticano non si è esposto davanti a questa ondata quasi rivoluzionaria, eccezion fatta per una lettera papale inviata l’anno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Fontana3Lorenzo : Con l'abolizione dei decreti sicurezza, gli obiettivi del governo immigrazionista, sono stati raggiunti: ricreare i… - matteosalvinimi : ... non è morto per colpa del cattivissimo #Salvini, ma per colpa del governo 'dei giusti e dei buoni' che sono tro… - AMorelliMilano : I #5Stelle sanno perfettamente quali siano i rischi per i lavoratori legati all'abolizione di #quota100, ma da serv… - J_metanoia : @dionysiaca @SVMIRAWILEY @hurricarmen Guarda, no. Io sono transgender e ho diverse mutual rad che sono tutto meno c… - pietrovo : -

Ultime Notizie dalla rete : Abolizione del Abolizione del celibato e sacerdozio femminile, le riforme della chiesa tedesca che spaventano il Papa Il Messaggero Il Papa: «I cristiani lottino per l'abolizione della pena di morte»

Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, nella Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, istituita il 10 ottobre del 2003 dalla World Coalition Against the Death Penalty ...

Giornata mondiale. Il Papa: «I cristiani lottino per l'abolizione della pena di morte»

Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, nella Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, istituita il 10 ottobre del 2003 dalla World Coalition Against the Death Penalty ...

Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, nella Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, istituita il 10 ottobre del 2003 dalla World Coalition Against the Death Penalty ...Lo afferma oggi papa Francesco in un tweet, nella Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, istituita il 10 ottobre del 2003 dalla World Coalition Against the Death Penalty ...