A Roma cammina in solitaria senza mascherina | per lei multa da 400 euro

Leggi su dire

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – Multata mentre camminava da sola nel centro di Roma, a poche ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza regionale sulle mascherine obbligatorie. Fermata dalla polizia municipale e sanzionata per non indossare la mascherina. È successo il pomeriggio di sabato 3 ottobre a una donna di 43 anni, in via della Gatta, centro storico di Roma, a pochi passi da palazzo Grazioli. “Stavo camminando di fretta per andare a un appuntamento- racconta all’agenzia Dire- e avevo la mascherina con me. Non la indossavo perchè ero da sola, in una strada praticamente deserta, da me scelta appositamente per evitare le zone affollate”.