A Parigi è nata una stella | la polacca Iga Swiatek vince il Roland Garros

(Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - E' la 19enneIga Świątek la nuova tennista campionessa di Francia. La giovane 'bombardiera' ha battuto in due set per 6-4 6-1 l'americana Sofia Kenin vincendo2020. In tutto il torneo la Świątek ha perso solo 28 giochi e non ha mai ceduto un solo set. E' la prima volta che il nome di un tennista polacco si iscrive nell'albo d'oro del torneo francese. Iga è figlia di Tomasz Świątek, canottiere che ha partecipato alle Olimpiadi estive del 1988 e ha due coach polacchi, Piotr Sierzputowski e Jolanta Rusin-Krzepota. A livello juniores ha conseguito ottimi risultati sia in doppio - tra cui la finale dell'Open d'Australia in coppia con la connazionale Maja Chwalińska persa nel 2017 e quella ...