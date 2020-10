Yesica Menin firma la prima storica vittoria di San Marino in A (Di venerdì 9 ottobre 2020) La squadra esulta dopo il gol. (photo credit: San Marino Academy)La vittoria si è fatta attendere un po’, ma in fondo tutto ciò che è bello merita un’adeguata attesa. Alla fine però, è arrivata alla quarta giornata regalando una serata di festa ad uno stato intero. E’ così che si è vissuto il successo della San Marino Academy contro la Florentia, il primo della sua storia in Serie A. Ad apporre la firma non poteva che essere il capitano, Yesica Menin che da grande condottiera ha guidato la squadra verso questo storico traguardo. Ora, come ha detto lei stessa a tuttocalciofemminile, comincia un altro campionato nel quale le titane sono pronte a lasciare il segno. Yesica Menin: il gol ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) La squadra esulta dopo il gol. (photo credit: SanAcademy)Lasi è fatta attendere un po’, ma in fondo tutto ciò che è bello merita un’adeguata attesa. Alla fine però, è arrivata alla quarta giornata regalando una serata di festa ad uno stato intero. E’ così che si è vissuto il successo della SanAcademy contro la Florentia, il primo della sua storia in Serie A. Ad apporre lanon poteva che essere il capitano,che da grande condottiera ha guidato la squadra verso questo storico traguardo. Ora, come ha detto lei stessa a tuttocalciofemminile, comincia un altro campionato nel quale le titane sono pronte a lasciare il segno.: il gol ...

calciofemita : ?? Yesica Menin entra nella storia di #SanMarino dopo aver segnato il primo gol nella storia del club in Serie A fe… - spartanmunich : RT @FIGCfemminile: ? La scorsa stagione segnò il primo gol della San Marino Academy in #SerieBFemminile ?? ?? Domenica, sempre lei, ha sigla… - GiodiceMatty_ : RT @FIGCfemminile: ? La scorsa stagione segnò il primo gol della San Marino Academy in #SerieBFemminile ?? ?? Domenica, sempre lei, ha sigla… - TommyTraini : RT @FIGCfemminile: ? La scorsa stagione segnò il primo gol della San Marino Academy in #SerieBFemminile ?? ?? Domenica, sempre lei, ha sigla… - gobboisback : RT @FIGCfemminile: ? La scorsa stagione segnò il primo gol della San Marino Academy in #SerieBFemminile ?? ?? Domenica, sempre lei, ha sigla… -

Ultime Notizie dalla rete : Yesica Menin Yesica Menin nella storia di San Marino. E la FIGC si complimenta con lei TUTTO mercato WEB Yesica Menin firma la prima storica vittoria di San Marino in A

Ad apporre la firma non poteva che essere il capitano, Yesica Menin che da grande condottiera ha guidato la squadra verso questo storico traguardo. Ora, come ha detto lei stessa a tuttocalciofemminile ...

Pink Calcio boom: Milan-Juve è da record

Centoventisettemila spettatori di media e 521mila spettatori unici sono rimasti incollati davanti al televisore, canali Sky Sport Uno e Sky Sport serie A (con conseguente boom di ascolti), per la part ...

Ad apporre la firma non poteva che essere il capitano, Yesica Menin che da grande condottiera ha guidato la squadra verso questo storico traguardo. Ora, come ha detto lei stessa a tuttocalciofemminile ...Centoventisettemila spettatori di media e 521mila spettatori unici sono rimasti incollati davanti al televisore, canali Sky Sport Uno e Sky Sport serie A (con conseguente boom di ascolti), per la part ...