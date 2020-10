Xbox Series X/S nel nuovo video promozionale 'Us Dreamers' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Microsoft ha pubblicato un nuovo video promozionale per Xbox Series X e Xbox Series S che rientra nella campagna "Power Your Dreams", con la canzone "No Ordinary" dei Labyrinth.Ecco una panoramica del video, tramite Xbox Wire:"Con il lancio globale della campagna Power Your Dreams, ci rivolgiamo all'esperienza positiva che il gioco offre a tutti noi. Power Your Dreams esprime l'idea che quando giochiamo, sia su console, PC o telefono, in realtà sogniamo. A volte sogniamo di essere qualcun altro o di essere il nostro vero sé. A volte sogniamo una vittoria epica con un gruppo di amici o un'avventura da solista che metta alla prova le nostre capacità. E a volte sogniamo il primo posto o rendiamo questo mondo un posto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Microsoft ha pubblicato unperX eS che rientra nella campagna "Power Your Dreams", con la canzone "No Ordinary" dei Labyrinth.Ecco una panoramica del, tramiteWire:"Con il lancio globale della campagna Power Your Dreams, ci rivolgiamo all'esperienza positiva che il gioco offre a tutti noi. Power Your Dreams esprime l'idea che quando giochiamo, sia su console, PC o telefono, in realtà sogniamo. A volte sogniamo di essere qualcun altro o di essere il nostro vero sé. A volte sogniamo una vittoria epica con un gruppo di amici o un'avventura da solista che metta alla prova le nostre capacità. E a volte sogniamo il primo posto o rendiamo questo mondo un posto ...

