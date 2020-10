Wind e Tre | telefonate senza consenso | multa alle compagnie

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurimenei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare letelefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di unamilionaria emessa nei confronti diTre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di ...

sideralislotus : RT @TuttoAndroid: Le linee Wind e Tre sono gestibili con un unico account, anche dall’app WINDTRE - gaetanomarano : @GhostRi00817922 @MaurizioAlba @FASTWEB sei stato fortunato a non aver avuto a che fare con wind, vodafone e tre - _Marjuh : Non vedo l'ora di appendere questa Wind tre del cazzo - GioGreatti : RT @TuttoAndroid: Le linee Wind e Tre sono gestibili con un unico account, anche dall’app WINDTRE - TuttoAndroid : Le linee Wind e Tre sono gestibili con un unico account, anche dall’app WINDTRE -

Ultime Notizie dalla rete : Wind Tre

Grande, piccola, da camera, sinfonica… Le dimensioni di un’orchestra variano per adattarsi ai repertori e ai luoghi in cui la musica è eseguita. Ma c’è qualcosa di stabile che colpisce anche l’ascolta ...WindTre Cube Large Second Sim, arriva una nuova promo per il mese di ottobre con GIga e minuti, ma sarà solo per pochi clienti.