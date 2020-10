Whirlpool Napoli, si avvicina la chiusura e il Governo convoca azienda e sindacati (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Mise ha convocato per giovedì prossimo 22 ottobre sindacati e azienda al tavolo di confronto aperto da lungo tempo sul sito Whirlpool di Napoli. La riunione, che si terrà in videoconferenza, vedrà la partecipazione anche dei vertici italiani della multinazionale americana oltre che degli assessori alle regioni Marche, Lombardia, Toscana, Campania, e di Invitalia. Toccherà infatti alla Agenzia dello Sviluppo del Mise aggiornare la situazione circa i pretendenti al sito di via Argine a Napoli, 420 dipendenti che producono lavastoviglie di alta gamma. Whirlpool d’altra parte aveva già chiarito come irrevocabilmente avrebbe lasciato il sito campano il 31 ottobre prossimo. A convocare il tavolo il sottosegretario ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Mise hato per giovedì prossimo 22 ottobreal tavolo di confronto aperto da lungo tempo sul sitodi. La riunione, che si terrà in videoconferenza, vedrà la partecipazione anche dei vertici italiani della multinazionale americana oltre che degli assessori alle regioni Marche, Lombardia, Toscana, Campania, e di Invitalia. Toccherà infatti alla Agenzia dello Sviluppo del Mise aggiornare la situazione circa i pretendenti al sito di via Argine a, 420 dipendenti che producono lavastoviglie di alta gamma.d’altra parte aveva già chiarito come irrevocabilmente avrebbe lasciato il sito campano il 31 ottobre prossimo. Are il tavolo il sottosegretario ...

sergiopbaviera : RT @La7tv: #coffeebreak 'Imprese anche ricche non vogliono dare soldi ai lavoratori, Whirlpool non è in crisi ma lascia Napoli per fare più… - SI_sinistra : RT @La7tv: #coffeebreak 'Imprese anche ricche non vogliono dare soldi ai lavoratori, Whirlpool non è in crisi ma lascia Napoli per fare più… - rosario_rappa : RT @La7tv: #coffeebreak 'Imprese anche ricche non vogliono dare soldi ai lavoratori, Whirlpool non è in crisi ma lascia Napoli per fare più… - GiorgioCarbon12 : RT @ImolaOggi: E' ufficiale: Di Maio ha raccontato balle. Chiusura Whirlpool: sindacati, il governo convochi un incontro. Il 31 ottobre la… - RedavidF : RT @La7tv: #coffeebreak 'Imprese anche ricche non vogliono dare soldi ai lavoratori, Whirlpool non è in crisi ma lascia Napoli per fare più… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli Whirlpool Napoli, si avvicina la chiusura e il Governo convoca azienda e sindacati Il Denaro Whirlpool Napoli, si avvicina la chiusura e il Governo convoca azienda e sindacati

Il Mise ha convocato per giovedì prossimo 22 ottobre sindacati e azienda al tavolo di confronto aperto da lungo tempo sul sito Whirlpool di Napoli. La riunione, che si terrà in videoconferenza, vedrà ...

Sindacati: governo convochi tavolo su Whirlpool

"Da troppo tempo stiamo sollecitando invano la convocazione di un incontro con Whirlpool al tavolo del ministero dello Sviluppo economico. Durante la campagna elettorale numerosi esponenti della maggi ...

Il Mise ha convocato per giovedì prossimo 22 ottobre sindacati e azienda al tavolo di confronto aperto da lungo tempo sul sito Whirlpool di Napoli. La riunione, che si terrà in videoconferenza, vedrà ..."Da troppo tempo stiamo sollecitando invano la convocazione di un incontro con Whirlpool al tavolo del ministero dello Sviluppo economico. Durante la campagna elettorale numerosi esponenti della maggi ...