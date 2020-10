We Are Who We Are, stagione 1, Sky Atlantic: anticipazioni trama e cast (Di venerdì 9 ottobre 2020) Su Sky Atlantic sta per arrivare una nuova serie. A partire dal 9 ottobre potremo vedere la prima stagione di We Are Who We Are. Vediamo insieme di cosa parla e chi sono gli attori di questa nuova serie. La trama di We Are Who We Are We Are Who We Are si concentra sulla vita di due adolescenti americani e le rispettive famiglie. Vivono in un contesto militare e civile molto complesso, in quanto appartenenti ad una base militare americana in Italia. Le tematiche affrontate saranno del calibro di flirt, amori, amicizia, e di tutto quello xhe puo riguardare la vita di quindicenni e coetanei. Fraser Wilson è un ragazzo molto schivo di origini americane. Arriva nella base militare con la mamma promossa colonnello e quindi deve reinventare la sua vita e la sua esistenza. Piano piano stringe amicizia con altri ragazzinu e in ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Su Skysta per arrivare una nuova serie. A partire dal 9 ottobre potremo vedere la primadi We Are Who We Are. Vediamo insieme di cosa parla e chi sono gli attori di questa nuova serie. Ladi We Are Who We Are We Are Who We Are si concentra sulla vita di due adolescenti americani e le rispettive famiglie. Vivono in un contesto militare e civile molto complesso, in quanto appartenenti ad una base militare americana in Italia. Le tematiche affrontate saranno del calibro di flirt, amori, amicizia, e di tutto quello xhe puo riguardare la vita di quindicenni e coetanei. Fraser Wilson è un ragazzo molto schivo di origini americane. Arriva nella base militare con la mamma promossa colonnello e quindi deve reinventare la sua vita e la sua esistenza. Piano piano stringe amicizia con altri ragazzinu e in ...

repubblica : Luca Guadagnino, 'We are who we are': 'Parla delle nostre fragilità' videointervista - vntonb : Finalmente c'è We Are Who We Are su Sky e posso vederlo senza mille sbatti - _MicroMega_ : “#WeAreWhoWeAre” di Luca Guadagnino - Nel raccontare la vita di un gruppo di adolescenti statunitensi all’ombra di… - Italia_Notizie : 'We are who we are' di Guadagnino, la serie tv che funziona meglio se non vista - lvbldevil : ora che ho buttato merda sull'anitwt qualcuno che si sta guardando we are who we are ???????????????? -