WE ARE WHO WE ARE | serie tv Sky | trama | cast e anticipazioni

"Per tutta la vita fingiamo di essere qualcun altro, per poi scoprire che eravamo qualcuno che fingeva di essere noi". Una vera e propria celebrazione all'identità individuale raccontata dal regista Luca Guadagnino in We are who we are, nuova produzione Sky in otto episodi (in collaborazione con HBO), in onda da stasera – 9 ottobre 2020 – alle 21.15 su Sky Atlantic e on demand e streaming su Now tv. Una produzione originale scritta, diretta e prodotta appunto dal talentuoso e acclamato regista palermitano, il quale – dopo il successo del film Chiamami col tuo nome (candidato a quattro premi oscar), che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dall'ambìto mercato statunitense – ha deciso di cimentarsi per la prima volta in ...

