We are who we are, la trama della nuova serie Sky: di cosa parla (Di venerdì 9 ottobre 2020) We are who we are è la nuova serie Sky diretta da Luca Guadagnino in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV da venerdì 9 ottobre 2020. La trama della serie racconta in otto episodi il complesso mondo degli adolescenti di oggi, tra dubbi, amori, ricerca di una propria identità e difficili rapporti con la famiglia. Vediamo insieme qual è la trama di We are who we are. Tutto quello che c'è da sapere sulla serie trama Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere ...

