Vladimir Luxuria: "Tanti politici come Garko, vennero tutti da me"

Per Vladimir Luxuria il "sistema Garko" che ha intrappolato l'attore in una menzogna durata decenni, è molto più diffuso di quanto si immagini. Ha avuto il privilegio di guardare l'Italia da molte prospettive: sia dal punto di vista della vita notturna e della cultura alternativa sia da quella estremamente ufficiale della politica istituzionale. Vladimir Luxuria, politica e attivista per i diritti LGBT, … L'articolo Vladimir Luxuria: "Tanti politici come Garko, vennero tutti da me" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

