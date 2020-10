"Viviana non ha ucciso Gioele Vi racconto cosa non torna" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il marito di Viviana Parisi, Daniele Mondello, smentisce l'ipotesi di omicidio-suicidio: ''Viviana non ha ucciso Gioele'' Sono passati più di due mesi da quando, quel maledetto lunedì 3 agosto, Viviana Parisi e il figlioletto Gioele, di appena 4 anni, sono stati inghiottiti dalla folta vegetazione boschiva di Caronia, nel Messinese. I loro corpi senza vita, sfregiati presumibilmente dagli animali selvatici della zona, non hanno ancora fatto ritorno a Venetico, una piccola cittadina di 40mila abitanti, in cui la mamma vj viveva insieme al marito Daniele Mondello e il suo bambino. Le salme sono ancora in custodia della Procura di Messina e affidati all'osservazione dei massimi esperti di medicina legale che, da circa 50 giorni, stanno tentando di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il marito diParisi, Daniele Mondello, smentisce l'ipotesi di omicidio-suicidio: ''non ha'' Sono passati più di due mesi da quando, quel maledetto lunedì 3 agosto,Parisi e il figlioletto, di appena 4 anni, sono stati inghiottiti dalla folta vegetazione boschiva di Caronia, nel Messinese. I loro corpi senza vita, sfregiati presumibilmente dagli animali selvatici della zona, non hanno ancora fatto ritorno a Venetico, una piccola cittadina di 40mila abitanti, in cui la mamma vj viveva insieme al marito Daniele Mondello e il suo bambino. Le salme sono ancora in custodia della Procura di Messina e affidati all'osservazione dei massimi esperti di medicina legale che, da circa 50 giorni, stanno tentando di ...

RaiTre : «Longarone non aveva alberi, non aveva bosco, non aveva prati» Viviana Vazza è nata a Longarone nel 1947. A 13 anni… - Viviana_cdl : @lin81301 che poi dicono anche che il virus passi attraverso gli occhi, tutto questo appannamento non credo si salutare a lungo termine???? - vololibero12345 : @Viviana70992942 I soldi non sono la soluzione ,solo l' amore e la ricerca di serenità Conta Buona giornata viviana ?? - sacco_viviana : RT @linktavia3: non era difficile: mascherina, distanziamento sociale, non frequentare luoghi affollati... invece no! andiamo in grecia, in… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: I vigili Ugl di Roma sono contro le #mascherine e negano l'esistenza del #COVID19: 'Il Covid? Una brutta influenza. Non… -