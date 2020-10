Viviana Gioele | l’ipotesi sull’assassino | “Chi c’era nella campagna di Caronia”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I pupazzetti del piccoloe la consolle della bella deejaysono rimasti lì. In quella casa che oggi Daniele Mondello, 46 anni, anche lui dj di fama mondiale, cerca di evitare. Tutto è rimasto come è stato lasciato quel maledetto 3 agosto, giorno in cui la moglie e il figlioletto di soli 4 anni sono usciti di casa senza più farvi ritorno. È dunque sceso il silenzio in quel nido d'amore a Venetico, un paesino di quattromila anime in provincia di Messina, teatro dai primi anni Duemila di baci, risate a squarcia gola, allegri giochi sul tappeto, balli a ritmo di musica a tutto volume, normalissime litigate finite con un «va bene dai, hai ragione tu». Daniele ancora non ha una tomba su cui poter piangere il figlio e la moglie perduti non si sa come. La Procura di ...