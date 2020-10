Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, perché era finita? “Ho sofferto molto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quella tra Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi è stata una storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di fan. La loro relazione è iniziata nel 2004 quando i due attori, allora giovanissimi e sconosciuti ai più, erano impegnati nelle riprese della fiction Elisa di Rivombrosa. Due anni dopo il primo incontro la coppia ha dato alla luce Elena, ma nel 2010, inaspettata, è arrivata la notizia della separazione. A distanza di anni si torna sulle cause che hanno portato alla rottura tra i due attori. Galeotto fu il set di Elisa di Rivombrosa per Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi. Era il 2004 e tra i due era scattata immediatamente la scintilla. Bellissimi ed ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quella traedè stata una storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di fan. La loro relazione è iniziata nel 2004 quando i due attori, allora giovanissimi e sconosciuti ai più, erano impegnati nelle riprese della fiction Elisa di Rivombrosa. Due anni dopo il primo incontro la coppia ha dato alla luce Elena, ma nel 2010, inaspettata, è arrivata la notizia della separazione. A distanza di anni si torna sulle cause che hanno portato alla rottura tra i due attori. Galeotto fu il set di Elisa di Rivombrosa pered. Era il 2004 e tra i due era scattata immediatamente la scintilla. Bellissimi ed ...

dearestvitaa : @dykelanelle anna foglietta l'ho proprio sentita?? aggiungerei le mie personal fav vittoria puccini e alba rohrwacher ?????? - solospettacolo : Ultimi ciak per La fuggitiva con Vittoria Puccini - CanYamanBushido : @belaaa_ahmad Kasia Smutniak, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Laura Chiatti, Giulia Michelini , Carolina… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Ultimi ciak per La fuggitiva con Vittoria Puccini. Action thriller per Rai1 diretto da Carlo Carlei #ANSA - AnsaRomaLazio : Ultimi ciak per La fuggitiva con Vittoria Puccini. Action thriller per Rai1 diretto da Carlo Carlei #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini Ultimi ciak per La fuggitiva con Vittoria Puccini Agenzia ANSA Il talento Agrimonti fa risuonare a Bergamo l’organo Balbiani 1924

Lo strano incontro, tra un “vecchietto“ classe 1924 e un giovane talento 25enne andrà in scena questa sera alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie (Porta Nuova). Qui si terrà il te ...

‘La fuggitiva’ il nuovo film con Vittoria Puccini dal regista lametino Carlo Carlei

Questa nuova fiction, un action thriller, è riservata alla prima serata di Rai1 e racconta la storia di Arianna interpretata da Vittoria Puccini, che è accusata dell'omicidio del marito un assessore ...

Lo strano incontro, tra un “vecchietto“ classe 1924 e un giovane talento 25enne andrà in scena questa sera alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie (Porta Nuova). Qui si terrà il te ...Questa nuova fiction, un action thriller, è riservata alla prima serata di Rai1 e racconta la storia di Arianna interpretata da Vittoria Puccini, che è accusata dell'omicidio del marito un assessore ...