Vittoria Gori e Matteo Verdolini: investimenti immobiliari scesi del 25%. Ne parla il libro “Scienza Immobiliare” oggi in uscita. (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Milano 09.10.2020) - Milano, 09.10.2020 – Secondo uno studio di BNP Paribas dedicato al ramo immobiliare, nel primo semestre 2020 gli investimenti hanno registrato un calo del 25% annuo. Da un punto di vista prettamente geografico, è sempre Milano la città che attira la maggior parte degli investimenti in questo settore. Per tutti coloro che desiderano essere profittevoli in questo settore anche in tempi di crisi, esce oggi il libro di Matteo Verdolini e Vittoria Gori “SCIENZA IMMOBILIARE. L'Unica Metodologia Matematica Per Proteggere e Ottimizzare la Rendita Del Tuo Asset Immobiliare”. Al suo interno, gli autori forniscono una visione chiara e precisa su come muoversi in maniera corretta nel settore immobiliare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Milano 09.10.2020) - Milano, 09.10.2020 – Secondo uno studio di BNP Paribas dedicato al ramo immobiliare, nel primo semestre 2020 glihanno registrato un calo del 25% annuo. Da un punto di vista prettamente geografico, è sempre Milano la città che attira la maggior parte degliin questo settore. Per tutti coloro che desiderano essere profittevoli in questo settore anche in tempi di crisi, esceildi“SCIENZA IMMOBILIARE. L'Unica Metodologia Matematica Per Proteggere e Ottimizzare la Rendita Del Tuo Asset Immobiliare”. Al suo interno, gli autori forniscono una visione chiara e precisa su come muoversi in maniera corretta nel settore immobiliare, ...

IoCheTeLoDico : @Raffael48420289 @giorgio_gori @pdnetwork @nzingaretti Chi ha parlato di vittoria eclatante?? Ho parlato di sconfit… - Raffael48420289 : @IoCheTeLoDico @giorgio_gori @pdnetwork @nzingaretti La puglia come la Campania e in mano al clientelismo non avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Gori Vittoria Gori e Matteo Verdolini: Scienza Immobiliare è bestseller - Cultura Agenzia ANSA Vittoria Gori e Matteo Verdolini: investimenti immobiliari scesi del 25%. Ne parla il libro “Scienza Immobiliare” oggi in uscita.

Per tutti coloro che desiderano essere profittevoli in questo settore anche in tempi di crisi, esce oggi il libro di Matteo Verdolini e Vittoria Gori “SCIENZA IMMOBILIARE. L'Unica Metodologia ...

Vittoria Gori e Matteo Verdolini: Scienza Immobiliare è bestseller

Secondo uno studio di BNP Paribas dedicato al ramo immobiliare, nel primo semestre 2020 gli investimenti hanno registrato un calo del 25% annuo. Da un punto di vista prettamente geografico, è sempre M ...

Per tutti coloro che desiderano essere profittevoli in questo settore anche in tempi di crisi, esce oggi il libro di Matteo Verdolini e Vittoria Gori “SCIENZA IMMOBILIARE. L'Unica Metodologia ...Secondo uno studio di BNP Paribas dedicato al ramo immobiliare, nel primo semestre 2020 gli investimenti hanno registrato un calo del 25% annuo. Da un punto di vista prettamente geografico, è sempre M ...