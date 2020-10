Vittima dell’uranio impoverito e della burocrazia La storia di Marco | eroe italiano abbandonato dallo Stato

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non so se è peggio il cancro o la”, dicevaDiana, ex maresciallo dell’Esercito, che è venuto a mancare mercoledì (7 ottobre). L’uomo aveva 50 anni, ma combatteva con il cancro da quando ne aveva 28, si era ammalato di tumore al sistema linfatico a causa del contatto, che aveva avuto durante le numerose missioni all’estero, con l’uranio, riferisce il CorriereSera.era unn operatore missilista e addetto alla sicurezza dei reparti nei Balcani e in Somalia. Lì le bombe sgangiate dai cacciabombardieri contenevano tale sostanza, un metallo pesante utilizzato in ambito militare per la fabbricazione di munizioni e proiettili, con un alto rischio di tossicità per l’organismo umano. Come lui ...