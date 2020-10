Villa Literno, trasportano rifiuti ferrosi senza autorizzazione: fermati dai militari dell’Esercito (Di venerdì 9 ottobre 2020) I militari dell’Esercito hanno individuato e fermato due veicoli intenti alla raccolta di scarti ferrosi di varia tipologia nel comune di Villa Literno. Una pattuglia dell’Esercito, appartenente al Raggruppamento “Campania”, impegnata nell’Operazione “Strade Sicure” durante l’attività di controllo del territorio nel comune di Villa Literno (Ce), hanno individuato e fermato due veicoli intenti alla raccolta … Leggi su 2anews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Idell’Esercito hanno individuato e fermato due veicoli intenti alla raccolta di scartidi varia tipologia nel comune di. Una pattuglia dell’Esercito, appartenente al Raggruppamento “Campania”, impegnata nell’Operazione “Strade Sicure” durante l’attività di controllo del territorio nel comune di(Ce), hanno individuato e fermato due veicoli intenti alla raccolta …

PupiaTv : Villa Literno, trasportano rifiuti ferrosi senza autorizzazione: fermati da militari Esercito -… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Roma – Napoli, via Formia: traffico ferroviario rallentato tra Sessa Aurunca e Villa Literno a cau… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli, via Formia, dalle ore 16.15 traffico ferroviario sospeso tra… - casertafocus : CORONAVIRUS – Caterino chiude tutte le scuole a San Cipriano fino al 10, i sindaci pensano ad un piano comune per t… - Solari_09 : Troppi napoletani al potere, impossibile stupirsi. Avrei riso tanto a parti invertite: probabilmente ci avrebbero n… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Literno Villa Literno, trasportano rifiuti ferrosi senza autorizzazione: fermati da militari Esercito PUPIA Trasportano rifiuti, fermati da militari Esercito

Una pattuglia dell'Esercito, appartenente al Raggruppamento "Campania", impegnata nell'Operazione "Strade Sicure" durante l'attività di controllo del territorio nel comune di Villa Literno (Ce), hanno ...

Immobile commerciale in vendita zona Industriale Caivano

Guarda i 29 risultati per Immobile commerciale in vendita zona Industriale Caivano al miglior prezzo, l'annuncio più conveniente parte da 600.000 €. Cerchi più opzioni? Scopri anche tutte le offerte p ...

Una pattuglia dell'Esercito, appartenente al Raggruppamento "Campania", impegnata nell'Operazione "Strade Sicure" durante l'attività di controllo del territorio nel comune di Villa Literno (Ce), hanno ...Guarda i 29 risultati per Immobile commerciale in vendita zona Industriale Caivano al miglior prezzo, l'annuncio più conveniente parte da 600.000 €. Cerchi più opzioni? Scopri anche tutte le offerte p ...