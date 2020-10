VIDEO | Sotto stress il 25% degli italiani per Covid, lavoro e situazione economica (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Mediamente stressati, soprattutto nelle Regioni del Sud Italia, preoccupati per il Coronavirus, per la situazione lavorativa e le condizioni economiche. È la fotografia degli italiani scattata dalla ricerca condotta dall’Istituto Piepoli per l’Ordine nazionale degli psicologi, presentata dall’Ordine del Piemonte in occasione della Giornata nazionale della psicologia, che si celebrerà sabato 11 ottobre in concomitanza della Giornata mondiale della salute mentale. L’indagine è stata condotta su un campione di 500 persone, 53% donne e 47% uomini. Tre le fasce di età rappresentate: 26% per la fascia 18-24 anni, 37% per quella 35-54 anni e il restante 37% dai 54 anni in su. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Mediamente stressati, soprattutto nelle Regioni del Sud Italia, preoccupati per il Coronavirus, per la situazione lavorativa e le condizioni economiche. È la fotografia degli italiani scattata dalla ricerca condotta dall’Istituto Piepoli per l’Ordine nazionale degli psicologi, presentata dall’Ordine del Piemonte in occasione della Giornata nazionale della psicologia, che si celebrerà sabato 11 ottobre in concomitanza della Giornata mondiale della salute mentale. L’indagine è stata condotta su un campione di 500 persone, 53% donne e 47% uomini. Tre le fasce di età rappresentate: 26% per la fascia 18-24 anni, 37% per quella 35-54 anni e il restante 37% dai 54 anni in su.

matteosalvinimi : Quanto accaduto a questo ragazzo di 15 anni è gravissimo, ne avete sentito parlare al tg? Vi pare che la situazione… - euronewsit : Euronews ha ottenuto in esclusiva accesso all'area militare off limit della città di Terter, in Azerbaigian. La nos… - FIGCfemminile : ?? Di chi è il gol più ?? della 4^ giornata della #SerieAFemminile @TIM_vision? ?? ??? De Rita (@EmpoliLadies) ? Dubc… - GiannoniLea : RT @edefsjk: Stefania e Maria Teresa esprimono i pensieri che affliggono tutti noi sulla storia di Massimiliano e Adua ??metto il continuo s… - ev_mattanaa : RT @Lorenzoarkt: #GFVIP SOFFERMATEVI DIETRO, MYRIAM UBRIACA CHE USCENDO DALLA LAVATRICE SBATTE LO SPORTELLO IN FACCIA A TOMMASO. MI STO PIS… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sotto Coronavirus Milano, Sala: “Situazione sotto controllo, per ora no restrizioni bar”. VIDEO Sky Tg24 La scuola un mese dopo la ripresa: “I bimbi, i migliori a rispettare le regole” video

Ma, quel che era il grande punto di domanda e la grande paura nell’idea di riprendere in toto la vita ante pandemia, si dimostra essere, in realtà, sotto controllo. La preoccupazione nei confronti ...

VIDEO | Sotto stress il 25% degli italiani per Covid, lavoro e situazione economica

L'Ordine degli psicologi del piemonte sottolinea l'importanza dello psicologo in settori come la sanità e la scuola, tanto più in un momento come questo ...

Ma, quel che era il grande punto di domanda e la grande paura nell’idea di riprendere in toto la vita ante pandemia, si dimostra essere, in realtà, sotto controllo. La preoccupazione nei confronti ...L'Ordine degli psicologi del piemonte sottolinea l'importanza dello psicologo in settori come la sanità e la scuola, tanto più in un momento come questo ...