VIDEO | Lo psichiatra | “La fobia a scuola può dipendere da un funzionamento psicotico”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Il rifiuto deciso di andare a scuola, manifestazioni come il vomito ogni mattina prima di uscire di casa o di entrare in classe, prolungati nel tempo, possono essere i sintomi di una vera e propria “fobia scolare: un rifiuto molto serio che potrebbe svilupparsi in un funzionamento psicotico. Questa fobia può dipendere da una psicosi simbiotica per cui il bambino non vuole abbandonare il genitore per paura di perdere le garanzie affettive, oppure vede il mondo esterno in modo paranoico e quindi non vuole andare negli ambienti in cui vede i pericoli”. A illustrare le caratteristiche della fobia scolare è Francesco Montecchi, neuropsichiatra infantile e presidente della Onlus La cura del girasole, che tratta questo disturbo anche nel suo ultimo libro ‘Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza. Percorsi terapeutici‘ (casa editrice Franco Angeli).