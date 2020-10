VIDEO | L’esperto: “App ‘Immuni’ illegittima e Garante ignorato. Così si rischiano nuovi lockdown” (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Rischi di infondato allarmismo, falsi positivi, limitazioni inopportune della libertà di movimento (un possibile nuovo lockdown), violazioni della privacy e data breach: “su Immuni ci sono una serie di considerazioni che non si stanno facendo mentre si invita la popolazione in maniera spensierata ad utilizzare questo applicativo che è ancora insicuro”. Il presidente di ANORC Professioni ed esperto di Diritto dell’Informatica, avvocato Andrea Lisi, il giorno successivo alla richiesta di due deputati Fdi di un’interrogazione parlamentare al ministro Roberto Speranza in merito all’inadempienza alle 12 prescrizioni vincolanti del Garante della Privacy, torna a descrivere, parlando con la Dire, gli scenari che un utilizzo esteso dell’app Immuni potrebbe produrre. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Rischi di infondato allarmismo, falsi positivi, limitazioni inopportune della libertà di movimento (un possibile nuovo lockdown), violazioni della privacy e data breach: “su Immuni ci sono una serie di considerazioni che non si stanno facendo mentre si invita la popolazione in maniera spensierata ad utilizzare questo applicativo che è ancora insicuro”. Il presidente di ANORC Professioni ed esperto di Diritto dell’Informatica, avvocato Andrea Lisi, il giorno successivo alla richiesta di due deputati Fdi di un’interrogazione parlamentare al ministro Roberto Speranza in merito all’inadempienza alle 12 prescrizioni vincolanti del Garante della Privacy, torna a descrivere, parlando con la Dire, gli scenari che un utilizzo esteso dell’app Immuni potrebbe produrre.

DECUBELLIS_WCO : RT @wartsilacorp: Non siete riusciti ad essere presenti alla Naples Shipping Week? Non perdete l’opportunità di ascoltare un nostro espert… - Artikal : RT @RaiScuola: ?? Newton, Speciale Sostenibilità ?? Il futuro delle città Davide Coero Borga ospita l'architetto Matteo Dondé @Artikal , urba… - RaiScuola : ?? Newton, Speciale Sostenibilità ?? Il futuro delle città Davide Coero Borga ospita l'architetto Matteo Dondé… - luca85462875 : RT @Topo_Ligio: Ricciardi, l''esperto' del Governo e dell'OMS, a marzo diceva che: 'La mascherina non serve a nulla, non protegge, chi la i… - dsravotti : RT @wartsilacorp: Non siete riusciti ad essere presenti alla Naples Shipping Week? Non perdete l’opportunità di ascoltare un nostro esperto… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO L’esperto Truffe, fregature in banca e consulenza finanziaria: c'e un vaccino? Una conferenza online da vedere e ascoltare Fortune Italia