Verdoliva (Asl): “Il Napoli non ci ha mai fatto pressioni, anzi, ci ha chiesto come comportarsi” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. E’ tornato sulla questione Juventus-Napoli. “La sorveglianza sanitaria della SSC Napoli ora è in capo a Caserta, essendo la squadra nella bolla di Castel Volturno. La Asl Napoli 2 si è interessata del caso Zielinski, l’Asl Napoli 1 è entrata in gioco per i contatti stretti del centrocampista polacco”. Verdoliva ha respinto al mittente le accuse di aver subito pressioni da De Laurentiis. “Rigetto queste sciocchezze. E’ esattamente l’opposto. Non abbiamo ricevuto nessuna pressione dal Napoli, ma solo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il direttore dell’Asl1, Ciro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. E’ tornato sulla questione Juventus-. “La sorveglianza sanitaria della SSCora è in capo a Caserta, essendo la squadra nella bolla di Castel Volturno. La Asl2 si è interessata del caso Zielinski, l’Asl1 è entrata in gioco per i contatti stretti del centrocampista polacco”.ha respinto al mittente le accuse di aver subitoda De Laurentiis. “Rigetto queste sciocchezze. E’ esattamente l’opposto. Non abbiamo ricevuto nessuna pressione dal, ma solo ...

RaiSport : Ciro #Verdoliva, Commissario #ASL Napoli1: 'I giocatori e lo staff del #Napoli sono in #quarantena e non possono la… - frankneapolitan : RT @napolista: #Verdoliva (#Asl): “Il #Napoli non ci ha mai fatto pressioni, anzi, ci ha chiesto come comportarsi” “I cittadini sono uguali… - napolista : #Verdoliva (#Asl): “Il #Napoli non ci ha mai fatto pressioni, anzi, ci ha chiesto come comportarsi” “I cittadini so… - JustPaolaC : RT @Tanzen: Il direttore della ASL Napoli 1 ha parlato oggi in radio, e mi sembra che sia stato abbastanza chiaro su cosa è successo in rel… - di_partenope : @Sport_Mediaset A capo dell'Islanda c'è Ciro Verdoliva, direttore dell' ASL 1 di Napoli. -