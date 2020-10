Veleni e guerre culturali

(Di sabato 10 ottobre 2020) Se capisco bene, al Teatro di Roma stanno immaginando di avere un direttore amministrativo e uno artistico, secondo lo schema che il Piccolo di Milano ha imposto in Europa dal dopoguerra, dalla coppia Strehler/Grassi a quella Escobar/Ronconi. Uno schema di completo buon senso, come ho avuto modo di constatare a Torino dove la presidente Evelina Christillin volle che venissi affiancato da Filippo Fonsatti per la parte amministrativa e organizzativa. Sono stati dieci anni di lavoro eccezionale, al tempo stesso di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Veleni guerre

Il Manifesto

Sorrento. Una città spaccata, ferita, profondamente segnata dalla guerra tra bande per le elezioni più importanti della storia. Sorrento si risveglia divisa, forse anche più cattiva per via delle guer ...Da quando la Gran Bretagna ha votato per il Leave nel 2016, il settore finanziario ha aggiunto 2.850 posizioni nell’UE, con Dublino, Lussemburgo e Francoforte che hanno registrato i maggiori guadagni.