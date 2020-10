Valve e Movistar Liga Pro Gaming fanno un accordo per far rinascere Dota 2 in Sud America (Di venerdì 9 ottobre 2020) Valve ha deciso di contribuire finanziariamente ai premi del più grande torneo di Dota 2 del Sud America: stiamo parlando del Movistar Liga Pro Gaming. Lo scopo è quello di creare due tornei separati di Dota 2 con un montepremi finale di 45 mila dollari Americani. L’organizzazione darà presto il via al torneo di esports di Movistar Liga Pro Gaming stagione sei con un premio finale di 25 mila dollari, aumentato di ben 10 mila dollari rispetto alla quinta edizione. Vi parteciperanno sedici squadre divise in due gruppi. Ci sarà poi una nuova edizione delle Final Series alla quale parteciperanno otto squadre così ripartite: le prime sette della Upper Division e la ... Leggi su esports247 (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha deciso di contribuire finanziariamente ai premi del più grande torneo di2 del Sud: stiamo parlando delPro. Lo scopo è quello di creare due tornei separati di2 con un montepremi finale di 45 mila dollarini. L’organizzazione darà presto il via al torneo di esports diProstagione sei con un premio finale di 25 mila dollari, aumentato di ben 10 mila dollari rispetto alla quinta edizione. Vi parteciperanno sedici squadre divise in due gruppi. Ci sarà poi una nuova edizione delle Final Series alla quale parteciperanno otto squadre così ripartite: le prime sette della Upper Division e la ...

