Valeria Marini a Storie Italiane tra Boom e le bugie che dice sulla sua vita privata (Foto) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ospite a Storie Italiane Valeria Marini è in gran forma, racconta del suo Boom, il brano e il video che è solo l’inizio del suo nuovo percorso nella musica (Foto). “La musica ha la grande responsabilità di portare dei messaggi e io con questo pezzo voglio portare un messaggio di leggerezza riportare il Boom che è dentro di noi. E l’ho dedicato a tutte le donne che subiscono. Ho voluto con leggerezza toccare un aspetto molto importante di cui purtroppo si parla tutti i giorni. Nel video mi avvicino alla donna bullizzata e la libero, sono una specie di eroina” racconta Valeria Marini prima di anticipare un nuovo progetto e di rivelare non solo quello che considera uno scoop ma anche che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ospite aè in gran forma, racconta del suo, il brano e il video che è solo l’inizio del suo nuovo percorso nella musica (). “La musica ha la grande responsabilità di portare dei messaggi e io con questo pezzo voglio portare un messaggio di leggerezza riportare ilche è dentro di noi. E l’ho dedicato a tutte le donne che subiscono. Ho voluto con leggerezza toccare un aspetto molto importante di cui purtroppo si parla tutti i giorni. Nel video mi avvicino alla donna bullizzata e la libero, sono una specie di eroina” raccontaprima di anticipare un nuovo progetto e di rivelare non solo quello che considera uno scoop ma anche che ...

AGVSTD : @stydjaa brad pitt con me valeria marini che coppia - margotvrob : RT @abettermirror: Cretina con quante CR si scrive? Chiedo per Valeria Marini - leggoit : Valeria Marini a #StorieItaliane con Eleonora Daniele: «Canto per le donne vittime di violenza» - doraemaynat : RT @abettermirror: Cretina con quante CR si scrive? Chiedo per Valeria Marini - SoniaSoniaS3 : #storieitaliane La scienza ancora non sa spiegare i buchi neri e la presenza ovunque di Valeria Marini. Ma perché?… -