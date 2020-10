Vaccino Covid, Ricciardi dà l’annuncio: “Forse un punto di svolta” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Prende parola il medico e consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi: nelle ultime ore l’annuncio sul Vaccino contro il Covid. Sono giorni intensi e frenetici. Siamo tornati tutti a… Questo articolo Vaccino Covid, Ricciardi dà l’annuncio: “Forse un punto di svolta” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 ottobre 2020) Prende parola il medico e consigliere del ministro della Salute, Walter: nelle ultime ore l’annuncio sulcontro il. Sono giorni intensi e frenetici. Siamo tornati tutti a… Questo articolodà l’annuncio: “Forse undi svolta” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Le previsioni di Anthony Fauci sull'evoluzione della pandemia da Covid-19. Con un vaccino 'efficace e sicuro' e pop… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha approvato un terzo contratto con la società farmaceutica Janssen per l'acquisto del vacci… - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - giobandnere : RT @CesareSacchetti: Trump:'mi hanno dato Regeneron. Mi sono sentito bene subito dopo. Avrete questa cura gratis. È molto più importante d… - cristina_lev : RT @CesareSacchetti: Trump:'mi hanno dato Regeneron. Mi sono sentito bene subito dopo. Avrete questa cura gratis. È molto più importante d… -