Vaccino antinfluenzale a prezzo maggiorato in Lombardia | la Procura apre un’inchiesta

Clamorosa svolta nel caso del Vaccino antinfluenzale e delle problematiche riscontrate nella fase di approvvigionamento da parte della Regione Lombardia: la Procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta che, come spiega l'agenzia Ansa, risulta essere senza indagati né titolo di reato (Leggi anche: Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI). Il fascicolo verrà coordinato dal Procuratore aggiunto Maurizio Romanelli assieme al pool che dirige e che si occupa di reati relativi alla pubblica amministrazione. L'indagine, di tipo conoscitivo, mira a fare luce sull'acquisto a un prezzo superiore a quello di mercato da parte dell'ente pubblico, come TPI ha raccontato nelle ...

