Usa, la Pelosi vuole far passare per pazzo Trump: «Una commissione per valutarne le capacità» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le stanno provando tutte, i democratici americani, per liberarsi di Donald Trump. Segno, forse, che i sondaggi non raccontano fino in fondo tutta la verità. L’ultima trovata reca la griffe di Nancy Pelosi, l’inossidabile speaker della Camera dei Rappresentanti e nemica giurata dell’attuale presidente. Sua è infatti l’idea di creare una commissione che valuti la capacità dell’inquilino della Casa Bianca a svolgere il proprio lavoro. Una sorta di verifica dell’abilità al lavoro dell’uomo più potente del mondo. I democratici alla Camera hanno immediatamente eseguito l’ordine del loro leader attraverso il deposito di una proposta di legge. La commissione sarà permanente. Resterà in funzione anche per le future ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le stanno provando tutte, i democratici americani, per liberarsi di Donald. Segno, forse, che i sondaggi non raccontano fino in fondo tutta la verità. L’ultima trovata reca la griffe di Nancy, l’inossidabile speaker della Camera dei Rappresentanti e nemica giurata dell’attuale presidente. Sua è infatti l’idea di creare unache valuti la capacità dell’inquilino della Casa Bianca a svolgere il proprio lavoro. Una sorta di verifica dell’abilità al lavoro dell’uomo più potente del mondo. I democratici alla Camera hanno immediatamente eseguito l’ordine del loro leader attraverso il deposito di una proposta di legge. Lasarà permanente. Resterà in funzione anche per le future ...

LaStampa : Usa, Pelosi chiede un’indagine sulla capacità di Trump di governare dopo il Covid - RaiNews : #USA2020 Oggi pomeriggio, Nancy Pelosi chiederà una indagine sulla capacità di Trump, sotto terapia per il covid, d… - EmilianoAlchidi : RT @RogerHalsted: Ma Biden non era in netto vantaggio? Dopo aver fabbricato il #Russiagate e lo #Spygate ora Nancy Pelosi valuta di rimuove… - larampait : #Usa. #Pelosi annuncia commissione di indagine su salute #Trump - francistheleg : RT @RaiNews: #USA2020 Oggi pomeriggio, Nancy Pelosi chiederà una indagine sulla capacità di Trump, sotto terapia per il covid, di governare… -