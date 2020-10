Usa, complotto per rapire la governatrice del Michigan: tredici arresti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il piano, sventato dall'Fbi, prevedeva che la politica democratica venisse sequestrata nella sua casa delle vacanze Leggi su lastampa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il piano, sventato dall'Fbi, prevedeva che la politica democratica venisse sequestrata nella sua casa delle vacanze

