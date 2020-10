Usa 2020, Trump: "Sto bene, sabato comizio in Florida" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Trump spinge sull'acceleratore della campagna per le presidenziali Usa di novembre. Nonostante la positività al Coronavirus , dopo esse tornato alla Casa Bianca dall'ospedale e aver rifiutato un ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020)spinge sull'acceleratore della campagna per le presidenziali Usa di novembre. Nonostante la positività al Coronavirus , dopo esse tornato alla Casa Bianca dall'ospedale e aver rifiutato un ...

repubblica : Usa, libero su cauzione l'agente accusato della morte di George Floyd - repubblica : Usa, complotto per rapire la governatrice del Michigan: tredici arresti [aggiornamento delle 21:48] - La7tv : #piazzapulita Coronavirus, Federico #Rampini: 'L'Italia non è la nuova Danimarca, negli USA la sanità funziona: mi… - lillydessi : Usa 2020, dibattito tra i vice. Una mosca si posa sulla testa di Pence e diventa star dei social: '… - Dida_ti : RT @VentagliP: Buongiorno naviganti tra i #VentagliDiParole e buon venerdì #9ottobre. Per omaggiare la poetessa americana Louise Glück, ne… -