Uomini e Donne, Alessia Messina potrebbe essere la nuova tronista: le ipotesi e le confessioni inedite su Balotelli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alessia Messina è stata conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne per essere stata la corteggiatrice, e poi la scelta, di Amedeo Andreozzi. La storia tra i due, però, è durata poco al di fuori del piccolo schermo. Per diverso tempo, la ragazza è finita nel dimenticatoio, ma nelle ultime settimane è tornata in auge a causa di un flirt con Mario Balotelli. Il magazine del talk show di Maria De Filippi l’ha raggiunta per farle qualche domanda in merito alla presunta relazione con il calciatore e alla sua vita sentimentale. Secondo le talpine de Il Vicolo della news, la ragazza potrebbe essere la nuova tronista del programma di Canale 5. Le supposizioni su Alessia ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020)è stata conosciuta dal pubblico diperstata la corteggiatrice, e poi la scelta, di Amedeo Andreozzi. La storia tra i due, però, è durata poco al di fuori del piccolo schermo. Per diverso tempo, la ragazza è finita nel dimenticatoio, ma nelle ultime settimane è tornata in auge a causa di un flirt con Mario. Il magazine del talk show di Maria De Filippi l’ha raggiunta per farle qualche domanda in merito alla presunta relazione con il calciatore e alla sua vita sentimentale. Secondo le talpine de Il Vicolo della news, la ragazzaladel programma di Canale 5. Le supposizioni su...

