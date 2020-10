Under 21, l’Italia può fare ritorno in patria: c’è l’ok delle autorità dell’Islanda (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Italia Under 21 può fare ritorno in patria, arriverà a breve l’ok delle autorità dell’Islanda dopo il lavoro svolto da Figc e Uefa per sbloccare la situazione. Gli azzurrini erano stati inizialmente costretti alla quarantena da parte del governo islandese dopo le positività di Gabbia e Plizzari riscontrate in aeroporto e la partita è stata rinviata. Quest’ultima decisione è irrevocabile, mentre la Nazionale eviterà di restare per quattordici giorni in Islanda, ma potrà invece farà ritorno in Italia vista la quarantena soft che vale per eventi sportivi di questo tipo. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Italia21 puòin, arriverà a breve l’okautorità dell’Islanda dopo il lavoro svolto da Figc e Uefa per sbloccare la situazione. Gli azzurrini erano stati inizialmente costretti alla quarantena da parte del governo islandese dopo le positività di Gabbia e Plizzari riscontrate in aeroporto e la partita è stata rinviata. Quest’ultima decisione è irrevocabile, mentre la Nazionale eviterà di restare per quattordici giorni in Islanda, ma potrà invece faràin Italia vista la quarantena soft che vale per eventi sportivi di questo tipo.

tancredipalmeri : È stata l’Uefa a rinviare Islanda-Italia Under 21 dopo che le autorità islandesi hanno imposto la quarantena alla delegazione italiana - PeriodistaM : l’ufficio stampa dell’under 21 azzurra fa sapere che torneranno in Italia su 2 voli separati #IslandaItalia - SimoneTogna : Secondo @PeriodistaM - che è un contatto con l’ufficio stampa - gli azzurrini dell’Italia Under 21 non resteranno p… - AscioneMauri : L'Italia under torna a casa....situazione sbloccata.. - alessio_gaudino : RT @napolista: L’Islanda come l’Asl di Napoli: rinvia la partita con l’Italia Under 21 per 4 positivi Il governo islandese se ne frega del… -

