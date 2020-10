Una Vita, 9 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una Vita, 9 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 9 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Felipe sospetta che Marcia sia in qualche modo coinvolta con gli affari loschi di Alfredo Bryce. La giovane domestica da giorni infatti è molto insofferente: è molto pentita per quanto fatto in precedenza. Rivelando informazioni su Felipe, Ramon e Antonito per conto di Ursula e di Alfredo, ha messo in pericolo il lavoro di persone che hanno riposto in lei molta fiducia. Ecco quindi che, da quando ha capito di essersi invaghita del suo signore, Marcia ha scelto di non collaborare ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una, 9: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 9: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Felipe sospetta che Marcia sia in qualche modo coinvolta con gli affari loschi di Alfredo Bryce. La giovane domestica da giorni infatti è molto insofferente: è molto pentita per quanto fatto in precedenza. Rivelando informazioni su Felipe, Ramon e Antonito per conto di Ursula e di Alfredo, ha messo in pericolo il lavoro di persone che hanno riposto in lei molta fiducia. Ecco quindi che, da quando ha capito di essersi invaghita del suo signore, Marcia ha scelto di non collaborare ...

matteosalvinimi : Il 9 ottobre 1963 interi paesi furono cancellati, persero la vita 1917 persone, tra cui 487 bambini. Una preghiera… - Corriere : George Clooney: «Trump è un vigliacco e continua a mentire da anni. È una pazzia» - zaiapresidente : ?? A Verona i Medici di medicina generale stanno dando vita a una collaborazione di straordinaria importanza, esegue… - bzzlr : @inadeguata azzardo l'ipotesi che ci siano anche tanti single ben lieti di un rapporto basato sul vedersi solo quan… - arsionism : 1) gli hobby non hanno un limite d’età 2) sono qui per la musica, non ho più 16 anni e non sogno di fidanzarmi con… -