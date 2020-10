Un Posto al Sole anticipazioni 9 ottobre: Leonardo rovina tutto (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Tra Filippo e Serena era tornato il sereno ma ci penserà l’ex compagno della Cirillo a scatenarli di nuovo Serena ha scoperto di aspettare un bambino: ovviamente è di Leonardo, con cui ha avuto una storia di recente. Si sono lasciati proprio la mattina dopo … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Tra Filippo e Serena era tornato il sereno ma ci penserà l’ex compagno della Cirillo a scatenarli di nuovo Serena ha scoperto di aspettare un bambino: ovviamente è di, con cui ha avuto una storia di recente. Si sono lasciati proprio la mattina dopo … L'articolo proviene da YesLife.it.

AntoAli_ : 'Mentre il sole stava lì al suo posto e il mio cervello era già strapieno...' #MarcoMasini #LaParteChiara - Teleblogmag : I cantieri sull'orlo del fallimento? Iscriviti al nostro canale Telegram! - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Ancora un po' di mistero... - ilmattone2003 : ZONA CORSO MAZZINI AFFITTASI Appartamento arredato posto al 2° ed ultimo piano (no ascensore), in palazzina di sole… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay -