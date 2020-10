Un partito di Conte? Toglierebbe voti e parecchi a Pd e M5S I numeri parlano chiaro

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Di un “di” si parla ormai da mesi, una formazione-fantasma che al momento non esiste ma che viene già pesata dai sondaggisti, sicuri che prima o poi l’attuale premier si lancerà nella sua personale avventura politica. Come guida di una coalizione di centrosinistra? Probabile, e d’altronde l’ipotesi era stata già avanzata, tra il serio e il faceto, da Rocco Casalino in passato. Ma quando varrebbe, oggi, una lista guidata dall’Avvocato del Popolo? E come cambierebbe gli equilibri nel panorama partitico italiano? Difficile dirlo con certezza, ma un paio di rilevazioni aiutano a dare una dimensione al fenomeno. Si tratta di un sondaggio segreto citato da Gianfranco Rotondi e di uno, pubblico, realizzato da Agi-YouTrend. Undi Giuseppe...