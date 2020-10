“Umma” : Sandra Oh star dell’ horror! (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sandra Oh in una scena del film horror prodotto dal regista Sam Raimi-photo credits: web“Umma” è il titolo del nuovo horror movie diretto dalla regista IRIS K Shim. Si tratta di una regista emergente con all’attivo due corti e il documentario The House of Suh. Il nuovo horror vedrà l’ex star della fortunata serie Grey’s Anatomy, Sandra Oh nel ruolo della protagonista. La nostra Cristina sarà però impegnata anche in qualità di produttrice esecutiva insieme alla collaborazione del regista Sam Raimi. Umma verrà distribuito da Stage 6 Films per conto della Sony Pictures. Uno scatto fotografico dell’attrice Sandra Oh-Photo credits:web“Umma”: la trama Umma sarà un horror con sottili riecheggi sovrannaturali. La stessa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)Oh in una scena del film horror prodotto dal regista Sam Raimi-photo credits: web“Umma” è il titolo del nuovo horror movie diretto dalla regista IRIS K Shim. Si tratta di una regista emergente con all’attivo due corti e il documentario The House of Suh. Il nuovo horror vedrà l’exdella fortunata serie Grey’s Anatomy,Oh nel ruolo della protagonista. La nostra Cristina sarà però impegnata anche in qualità di produttrice esecutiva insieme alla collaborazione del regista Sam Raimi. Umma verrà distribuito da Stage 6 Films per conto della Sony Pictures. Uno scatto fotografico dell’attriceOh-Photo credits:web“Umma”: la trama Umma sarà un horror con sottili riecheggi sovrannaturali. La stessa ...

