Ultime Notizie Serie A: nuovi positivi per Inter e Milan (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Milan, Gabbia positivo al Coronavirus – Matteo Gabbia positivo al Coronavirus. positività rilevata in Under 21. Contagiato anche Plizzari. Caso Diawara: udienza rinviata per il ricorso della Roma – L’udienza per il ricorso presentato dalla Roma era in programma oggi ma come riportato dall’ANSA viene rinviato al 4 novembre. Radu positivo al Coronavirus – «FC Internazionale comunica che Roberto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24., Gabbia positivo al Coronavirus – Matteo Gabbia positivo al Coronavirus.tà rilevata in Under 21. Contagiato anche Plizzari. Caso Diawara: udienza rinviata per il ricorso della Roma – L’udienza per il ricorso presentato dalla Roma era in programma oggi ma come riportato dall’ANSA viene rinviato al 4 novembre. Radu positivo al Coronavirus – «FCnazionale comunica che Roberto ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - Corriere : Oltre 4mila casi in 24 ore in Germania. Nel mondo 338 mila casi in un giorno, record gl... - varisco_davide : RT @lauranaka: Alert revoca, a ore scade ultimatum #Conte ad #Autostrade. Da gruppo ok accordo ma no a controllo CdP. Che con ultime news a… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Rosarno(RC). Sequestrato un chilo di eroina) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime noti… -