Ultime Notizie Roma del 09-10-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco boccia non esclude interventi in caso di aumenti dei contagi questo non significa chiudere sottolinea ma essere pronti evitiamo di generale preoccupazioni la priorità assoluta per il governo e per le regioni aggiunge E difendere l’amore scuola in questi giorni convocheremo con il presidente Bonaccini la cabina di regia per fare il punto sulle proposte delle regioni così Come stabilito ieri in conferenza in Campania intanto oltre 700 positivi in un giorno a Latina Superata la soglia di attenzione la lancia l’allarme Cambiamo argomento Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura la sezione disciplinare del CSM lo ha condannato alla sanzione massima prevista accogliendo la richiesta ...