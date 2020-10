Ufficiale: Rinviata Islanda-Italia under 21 per i casi di Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La partita Islanda-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei under 21 e prevista per oggi pomeriggio alle 17.30 a Reykjavík è stata Rinviata. La decisione è giunta dopo la notizia di altri due calciatori positivi al coronavirus tra gli ‘azzurrini’ del ct Paolo Nicolato. In tutto il gruppo della Nazionale azzurra under 21, erano ben 5 i positivi, 4 calciatori e un membro dello staff tecnico. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) La partita, valida per le qualificazioni agli Europei21 e prevista per oggi pomeriggio alle 17.30 a Reykjavík è stata. La decisione è giunta dopo la notizia di altri due calciatori positivi al coronavirus tra gli ‘azzurrini’ del ct Paolo Nicolato. In tutto il gruppo della Nazionale azzurra21, erano ben 5 i positivi, 4 calciatori e un membro dello staff tecnico. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

