Ufficiale, negativi tutti i tamponi effettuati. L’annuncio del Napoli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ufficiale, tamponi tutti negativi Attraverso il proprio account Ufficiale Twitter, il Napoli ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati a tutto il gruppo della prima squadra. … L'articolo Ufficiale, negativi tutti i tamponi effettuati. L’annuncio del Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 ottobre 2020)Attraverso il proprio accountTwitter, ilha comunicato l’esito deia tutto il gruppo della prima squadra. … L'articolo. L’annuncio delproviene da ForzAzzurri.net.

allgoalsnapoli : UFFICIALE - SSC Napoli comunica: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina' #forzanapolisempre… - MondoNapoli : UFFICIALE - Napoli, tutti i tamponi negativi - - RibaltaRossoner : RT @PBPcalcio: Ed ecco la conferma del #Milan: Finisce il calvario #Covid per @Ibra_official La negatività di Ibrahimovic è stata acce… - _Lodetti_ : @Guaglia6 Ma il fatto che ieri fosse positivo da quale fonte ufficiale è uscita? Inoltre i due negativi non devono… - Sergio37075361 : RT @PBPcalcio: Ed ecco la conferma del #Milan: Finisce il calvario #Covid per @Ibra_official La negatività di Ibrahimovic è stata acce… -