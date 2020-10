UFFICIALE, Gabbia positivo al Coronavirus: rinviata Islanda-Italia Under 21 (Di venerdì 9 ottobre 2020) “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19″. E’ quanto comunicato poco fa sul sito UFFICIALE del Milan, anche Matteo Gabbia è positivo al Coronavirus, l’altro azzurrino dovrebbe essere il portiere della Reggina Plizzari. Nel frattempo è stata rinviata la partita Islanda-Italia Under 21, prevista per le 17.30 del 9 ottobre, la decisione è stata presa su disposizione delle autorità islandese. Gli altri due calciatori positivi sono Carnesecchi e Bastoni. “E’ arrivato in Nazionale fuori forma”, accuse ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo, ora incon la Nazionale21, è risultatoal Covid-19″. E’ quanto comunicato poco fa sul sitodel Milan, anche Matteoal, l’altro azzurrino dovrebbe essere il portiere della Reggina Plizzari. Nel frattempo è statala partita21, prevista per le 17.30 del 9 ottobre, la decisione è stata presa su disposizione delle autorità islandese. Gli altri due calciatori positivi sono Carnesecchi e Bastoni. “E’ arrivato in Nazionale fuori forma”, accuse ...

acmilan : Official Statement: Matteo Gabbia ?? - SkySport : ULTIM'ORA MILAN È GABBIA UNO DEI NAZIONALI U21 POSITIVI AL COVID-19 Lo ufficializza il club con un comunicato uffic… - hamanney87 : RT @acmilan: Official Statement: Matteo Gabbia ?? - yuichiro2221 : RT @acmilan: Official Statement: Matteo Gabbia ?? - Yuro_23 : RT @capuanogio: UFFICIALE: #Gabbia positivo al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Gabbia Milan, UFFICIALE: Gabbia positivo al Covid-19 Calciomercato.com Ufficiale, rinviata la partita Islanda-Italia Under 21

Si tratta di Matteo Gabbia, difensore del Milan, e Alessandro Plizzari, portiere della Reggina in prestito dai rossoneri Il tampone era stato effettuato nella giornata di ieri all’arrivo della ...

UFFICIALE – Under 21, altri tre positivi: uno di loro è Gabbia del Milan. Rinviata Islanda-Italia

La FIGC, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso nota la presenza di altre tre positività in Under 21. La nazionale cadetta è impegnata in trasferta in Islanda, a Reykjavik.

Si tratta di Matteo Gabbia, difensore del Milan, e Alessandro Plizzari, portiere della Reggina in prestito dai rossoneri Il tampone era stato effettuato nella giornata di ieri all’arrivo della ...La FIGC, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso nota la presenza di altre tre positività in Under 21. La nazionale cadetta è impegnata in trasferta in Islanda, a Reykjavik.