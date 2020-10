Ucraina-Germania Nations League | 10 ottobre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Una gara da non sbagliare per la nazionale di Low, che a settembre priva dei titolari del Bayern Monaco in vacanza dopo la vittoria in Championsnon è andata oltre due pareggi, entrambi 1-1 contro Spagna e Svizzera. Sul campo dell’, con i padroni di casa alle prese con l’emergenza Coronavirus che li ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e