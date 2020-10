Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni statunitensi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Twitter ha annunciato alcune modifiche temporanee al suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false nelle settimane a ridosso delle elezioni negli Stati Uniti. Twitter è uno dei social network più usati al mondo – e quello più usato Leggi su ilpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha annunciato alcune modifiche temporanee al suoperladinelle settimane a ridosso dellenegli Stati Uniti.è uno dei social network più usati al mondo – e quello più usato

Barba_rana : Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni… - abollis : RT @ilpost: Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni statunitens… - Il_Paradroide : RT @ilpost: Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni statunitens… - ilpost : Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni… - Nerys__ : RT @fgcult: .@lellamazzoli “In che modo la tecnologia modificherà il mestiere di giornalista e come interviene sui contenuti? Gli editori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter modificherà Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni statunitensi Il Post