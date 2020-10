Tv sotto choc | il famoso attore trovato morto suicida

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ad annunciare la tragica notizia è stato il collega ed amico affezionato Brian Gaskill, anche lui interprete nella rinomata sitcom statunitense. “Voglio solo ricordare i bei momenti che abbiamo vissuto sul set di Amc 24 anni fa (…) Era un bravo ragazzo e ha avuto il coraggio di interpretare un adolescente gay in televisione quando non era neanche lontanamente comune avere un ruolo del genere come lo è oggi. Abbiamo passato bei momenti da allora. Le mie condoglianze vanno ai suoi amici e alla sua famiglia. Per favore, tutti, resistete e chiedete aiuto se ne avete bisogno”, ha scritto su Facebook Brian Gaskill per salutare Ben Jorgensen. (Continua...) Tristi notizie per il mondo del cinema e della televisione: Ben Jorgensen è scomparso all’età di 51 anni. ...