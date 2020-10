Tumore al seno: l’ospedale di Pinerolo sperimenta un nuovo farmaco (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ospedale Edoardo Agnelli di Pinerolo (Torino) è il primo in Italia ad avviare la sperimentazione di un nuovo farmaco contro i tumori della mammella metastatici. Lo comunica l’Asl 3 del Piemonte. “Il medicinale – informa una nota – si chiama Futibatinib, si assume per bocca e agisce nei tipi di Tumore che esprimono un particolare recettore chiamato Fgfr, di cui è un potente e irreversibile inibitore. La molecola è sviluppata da una casa farmaceutica giapponese, i dati degli studi preliminari sono molto promettenti: sono stati riscontrati buoni risultati di efficacia e un basso profilo di tossicità, assolutamente tollerabile dalle pazienti”. La sperimentazione avviene sotto l’osservazione delle autorità ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ospedale Edoardo Agnelli di(Torino) è il primo in Italia ad avviare lazione di uncontro i tumori della mammella metastatici. Lo comunica l’Asl 3 del Piemonte. “Il medicinale – informa una nota – si chiama Futibatinib, si assume per bocca e agisce nei tipi diche esprimono un particolare recettore chiamato Fgfr, di cui è un potente e irreversibile inibitore. La molecola è sviluppata da una casa farmaceutica giapponese, i dati degli studi preliminari sono molto promettenti: sono stati riscontrati buoni risultati di efficacia e un basso profilo di tossicità, assolutamente tollerabile dalle pazienti”. Lazione avviene sotto l’osservazione delle autorità ...

