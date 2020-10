Trump torna ai comizi dopo il Covid, ok dei medici: all’ultima intervista però ha tosse e fiato corto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Trump News e Aggiornamenti – Venerdì 9 ottobre 2020. Sta meglio Donald Trump, da sabato torna agli eventi pubblici. A dare il via libera al tycoon il medico della Casa Bianca, Sean Conley: «Mi aspetto che il presidente possa riprendere le sue attività senza rischi sabato (domani, ndr), il decimo giorno dalla diagnosi fatta giovedì scorso. Il presidente ha risposto estremamente bene al trattamento antivirus». Dunque dal 10 ottobre il repubblicano potrà riprendere la sua delicata campagna elettorale: il primo comizio dopo il Covid-19 avrà luogo in Florida. leggi anche l’articolo —> John Lennon oggi avrebbe compiuto 80 anni: la storia di “Imagine”, pubblicata nel giorno del suo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)News e Aggiornamenti – Venerdì 9 ottobre 2020. Sta meglio Donald, da sabatoagli eventi pubblici. A dare il via libera al tycoon il medico della Casa Bianca, Sean Conley: «Mi aspetto che il presidente possa riprendere le sue attività senza rischi sabato (domani, ndr), il decimo giorno dalla diagnosi fatta giovedì scorso. Il presidente ha risposto estremamente bene al trattamento antivirus». Dunque dal 10 ottobre il repubblicano potrà riprendere la sua delicata campagna elettorale: il primoil-19 avrà luogo in Florida. leggi anche l’articolo —> John Lennon oggi avrebbe compiuto 80 anni: la storia di “Imagine”, pubblicata nel giorno del suo ...

